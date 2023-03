Italia-inghilterra, l’arbitro Jovanovic tutt’altro che in serata quest’oggi: espulsione in colpevole ritardo per Shaw

Clamoroso quanto accaduto attorno all’80’ minuto di gioco quando Shaw, già ammonito poco prima per perdita di tempo, non è stato inizialmente sanzionato con il secondo giallo per un netto fallo su Retegui.

Ci sono volute le grandi proteste di tutta la squadra azzurra e un intervento degli assistenti per far tornare il fischietto serbo Jovanovic sui propri passi e dare così il vantaggio numerico all’Italia.

