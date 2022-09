Roberto Mancini sta studiando la formazione anti Inghilterra, dubbio 4-3-3 per l’Italia questa sera a San Siro

Il Ct starebbe pensando di restare fedele al modulo sin qui utilizzato. In porta ci sarà Donnarumma. Difesa tipo con Di Lorenzo e Emerson sulle fasce, con Bonucci e Bastoni al centro. Barella, Jorginho e Cristante in mediana. Senza Tonali saranno loro i possibili titolari anche se avanzano le chance di vedere Pobega dal 1′. In attacco Cancellieri e Raspadori sosterranno Immobile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

