Paul Pogba, il matrimonio bis con la Juventus non sta andando nel migliore dei modi: tanti problemi per il francese

«Il fantasma di Pogba» così titola La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. Dal suo ritorno alla Juventus ha avuto solo problemi.

Dall’infortunio e la mancata operazione, i guai con il fratello, la squadra che non gira e il Mondiale a rischio. Di certo primi mesi non facili per il centrocampista francese.

L’articolo Juve Pogba, mesi difficili dal suo ritorno proviene da Calcio News 24.

