Nella partita tra Francia e Austria, al 45′ il portiere del Milan Mike Maignan è uscito dal campo per un infortunio muscolare.

Al rientro in campo dopo l’intervallo Deschamps ha deciso di sostituire il portiere del Milan. Pioli in ansia per il suo numero 1 che ha accusato problemi al polpaccio. Verrà valutato in questi giorni per capire l’entità dell’infortunio.

