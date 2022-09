Italia, Lotito blocca la partenza di Ciro Immobile per l’Ungheria: cosa è successo. Le ultime sull’attaccante

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in mattinata Ciro Immobile ha svolto nuovi esami per verificare l’entità del problema al bicipite femorale della coscia destra.

La risonanza ha dato il via libera, con l’attaccante che era pronto a imbarcarsi per l’Ungheria ma è stato fermato da Lotito. Il presidente della Lazio pensa infatti che si stiano forzando troppo i tempi di rientro e vuole evitare ricadute per il bomber.

L’articolo Italia, Lotito blocca la partenza di Immobile: cosa è successo proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG