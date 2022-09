Theo Hernandez punta a ritornare nel match contro la Juventus: ecco quando rientrerà il terzino francese

Come riportato dal La Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez, proprio come Maignan, sta svolgendo le terapie a Milanello per tornare al più presto in campo per aiutare i propri compagni.

Il terzino francese ha messo nel mirino la Juventus, mentre pare difficile la sua presenza nella gara di Champions League contro il Chelsea.

