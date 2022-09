Ecco le ultime per quanto concerne i tempi di recupero dell’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata (causa infortunio)

Attualmente l’Atalanta è prima in classifica, ma la priorità rimane sempre quella di avere la squadra al completo: su tutti recuperare Duvan Zapata dopo l’infortunio riscontrato contro il Torino. Ritornerà a pieno regime dopo la sosta Ecco i tempi di recupero del giocatore colombiano.

Attualmente risulta che Zapata potrebbe (sulla carta) essere presente contro la Fiorentina, ma la scelta finale verrà dettata da Gasperini: portarlo in panchina oppure non convocarlo per precauzione, considerando la sfida contro l’Udinese.

