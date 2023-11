L’Italia affronta la Macedonia del Nord all’Olimpico nelle qualificazioni ad Euro 2024: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

L’Italia torna in campo, con gli azzurri di Luciano Spalletti che affrontano la Macedonia del Nord nel match di qualificazioni ad Euro 2024.

Italia Macedonia del Nord 1-0 LIVE: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

2′ Subito grande giocata di Chiesa che va via ad un avversario ma prende un colpo che lo costringe a chiamare l’intervento dello staff medico, dopo un’iniziale preoccupazione, sembra che l’attaccante possa proseguire

5′ Pericoloso Elmas – Sbaglia Gatti, quasi ne approfitta Elmas che al momento della conclusione in area viene murato dalla difesa

6′ Tiro Chiesa – ripartenza dell’Italia con la palla che arriva all’esterno che da fuori area si accentra e calcia dalla distanza, tiro centrale

12′ Annullato il gol di Raspadori – contropiede dell’Italia con Berardi che serve in profondità l’attaccante che con uno scavetto batte Dimitrievski e segna. Il gol però non è valido per posizione irregolare dello stesso al momento del tiro .

16′ Occasione Chiesa – scambio tra l’esterno e Bonaventura che restituisce il pallone al compagno che calcia di prima, attento Dimitrievski che devia in angolo

17′ GOL DARMIAN – sugli sviluppi di calcio d’angolo Dimarco crossa sul secondo palo e premia l’inserimento del compagno che di testa sblocca il match

23′ Tiro Chiesa – l’azzurro è il più attivo dei suoi e cerca con insistenza il gol, stavolta lo fa dalla distanza con un tiro dal limite. Conclusione fuori.

27′ Occasione Chiesa- manovra corale dell’Italia con Bonaventura che raccoglie un cross teso in area, non calcia, e offre con altruismo al compagno che calcia di prima ma viene murato sul più bello

Migliore in campo Italia

Al termine del match

Italia Macedonia del Nord 1-0: risultato e tabellino

Marcatori: 17′ Darmian;

Italia (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. A disp. Buongiorno, Cambiaso, Carnesecchi, Cristante, El Shaarawy, Frattesi, Lazzari, Mancini, Politano, Provedel, Scamacca, Zaniolo All. Spalletti

Macedonia (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu, Dimoski; Elezi, Ademi, Alioski, Bardhi, Elmas; Miovski A. disp. Aleksovski, Alimi, Ashkovski, Atanasov, Babunski, Churlinov, Daci, Iljazovski, Mitrovski, Ristovski, Siskovski, Todoroski All.Milevski

Arbitro: Zwayer

Ammoniti:

