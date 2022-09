Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha parlato prima della sfida tra gli azzurri e l’Ungheria a Rai Sport su Diretta azzurra

Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha parlato prima della sfida tra gli azzurri e l’Ungheria a Rai Sport su Diretta azzurra. Le sue dichiarazioni:

«Contro l’Ungheria dobbiamo mantenere l’attitudine ad attaccare vista contro l’Inghilterra. Ci giochiamo il primo posto. La fatica che abbiamo fatto venerdì credo che sia stata smaltita da questo risultato importante che, visto come si era messo il gruppo, non era così semplice. In Nazionale al momento abbiamo il problema che possiamo valutare pochi italiani ma dobbiamo trovare soluzioni e una di queste è scovare ragazzi un po’ più giovani».

