Sono queste le parole di Giovanni Galli che parla al canale di Carlo Pellegatti su Youtube, così sulla situazione del Milan.

Ecco le parole di Giovanni Galli, ex giocatore, che parla così al canale Youtube di Carlo Pellegatti del Milan: “Il Milan deve continuare questo percorso di crescita. È logico che oggi il girone ti abitua alla Champions vera, che arriverà agli ottavi con gli scontri diretti. Questa è una squadra che sono convinto passerà il girone di qualificazione. Il calcio internazionale non ti permette di sbagliare.“

Sandro Tonali

Sulla situazione del portiere: “Maignan è diventato l’idolo dei tifosi. Ha concesso prestazioni su prestazioni ma soprattutto grande partecipazione alla manovra di questa squadra. Lui non fa soltanto il portiere, gioca la partita e non la subisce. È sempre determinante anche con una parata semplice, trasmette sempre delle sicurezze“.

Conclude così su Tonali: “Oggi vedo in Tonali un uomo simbolo. È un giocatore che ha fatto la gavetta, ha superato dei grandi ostacoli sempre in silenzio. Quando diventi leader silenzioso in una squadra è perché lavori e diventi esempio per tutti gli altri. Credo che lui sia il calciatore che possa identificare lo spirito del Milan“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG