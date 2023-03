Le parole di Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, sulla situazione legata alla presenza di stranieri in Serie A

Roberto Mancini ha parlato al convegno “(L’in)sostenibile leggerezza del calcio” della Sapienza di Roma della situazione Nazionale.

PAROLE – «Credo siano già molti anni che questo problema esiste, ora è solo più grande. Quando giocavo io erano pochi gli stranieri, ora è il contrario. Abbiamo difficoltà nel trovare talenti. Il problema maggiore, poi, è la possibilità che i giovani hanno di esprimersi. Se uno è giovane ma ha qualità deve avere la possibilità di giocare, di fare i suoi errori e poi avere altre chance. Nel mio lavoro cerco di fare questo perché in Italia ci sono tanti giovani e se gli danno modo di esprimersi ci daranno grande soddisfazioni. Prima di tutto cerco la qualità tecnica e poi anche il modo di comportarsi con i compagni. Prendo ad esempio le convocazioni per l’Europeo vinto, c’erano tanti bravi giocatori che sono rimasti fuori e meritavano di esserci, ma in quel caso facemmo delle scelte anche in base alle caratteristiche comportamentali che ci hanno portato a vincere un campionato d’Europa quasi impossibile».

L’articolo Italia, Mancini: «Non troviamo talenti, in Serie A troppi stranieri» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG