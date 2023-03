Le parole di Marchegiani: «Non si può fissare un tetto agli stranieri, ma nulla impedisce una lega di stimolare l’impiego dei giocatori eleggibili in Nazionale»

Luca Marchegiani, ex portiere della nazionale italiana e opinionista di Sky Sport, ha parlato della situazione del calcio italiano dopo le convocazioni di Mancini. Di seguito le sue parole.

«Mi lascia estremamente perplesso che il calcio italiano sia arrivato a doversi accaparrare giocatori di altri paesi. Non pensavo che saremmo arrivati a questo punto, fino a qualche anno fa succedeva soltanto alle squadre con meno tradizione. Personalmente non sono mai andato pazzo per gli oriundi, anche se ci hanno aiutato a vincere. In azzurro si dovrebbe giocare per nascita o almeno per tradizione. Io auspico un accordo per creare più convocabili nelle nostre squadre. Non si può fissare un tetto agli stranieri, ma nulla impedisce una lega di stimolare l’impiego dei giocatori eleggibili in Nazionale».

L’articolo Italia, Marchegiani: «Va incoraggiato l’utilizzo degli italiani nei club» proviene da Calcio News 24.

