L’Italia di Roberto Mancini comincia la preparazione per la Semifinale di Nations League contro la Spagna: si lavora a Coverciano

Prima giornata d’allenamento a Coverciano per l’Italia di Roberto Mancini in preparazione alla sfida contro la Spagna, valevole per le Semifinali di Nations League. Presenti tutti i 23 convocati dal ct, tra cui ben cinque calciatori dell’Inter.

Si tratta di Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Federico Dimarco e Matteo Darmian. La gara contro gli spagnoli è in programma per il 15 giugno e si giocherà in Olanda.

L’articolo Italia, primo allenamento a Coverciano: presenti cinque interisti, c’è anche Darmian proviene da Inter News 24.

