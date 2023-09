Roberto Donadoni, allenatore al momento senza panchina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport riguardo l’Italia e ha portato l’attenzione anche su Barella dell’Inter

Cambiano i Ct ma Nicolò Barella è sempre lì al suo posto in mezzo al campo pronto a difendere i colori azzurri. Un giocatore determinante e importante per l’Inter ma anche per l’Italia del neo Ct Spalletti. Di lui ha parlato in positivo anche Roberto Donadoni:

«Abbiamo giocatori internazionali, ma pochi. Penso a Barella, a Tonali. Succedeva anche ai miei tempi che qualcuno non riuscisse a confermare in azzurro quello che faceva in campionato. Storicamente giocare contro l’Italia non è mai facile».

L’articolo Italia, senti Donadoni: «Barella uno dei pochi giocatori internazionali» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG