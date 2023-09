Il direttore sportivo Walter Sabatini sostiene che i nerazzurri abbiano la rosa più forte in Italia.

Walter Sabatini ha detto la sua sulla corsa Scudetto a TMW Radio. “Garcia ha ereditato una squadra scientifica, che giocava un calcio armonico e fatto di sintonie. Lui però sa gestire le soluzioni complesse e per questo se la caverà”.

Simone Inzaghi

“L’Inter in questo momento è la vera squadra da battere, più del Milan, che invece ha preso dei buoni giocatori, inseriti in un contesto già esistente. Non vedo una regina del mercato, ma bensì tante squadre che hanno lavorato bene e che stanno preparando un grande campionato. Gli amanti del calcio quest’anno si divertiranno perché in tanti sono competitivi”.

L’articolo Sabatini: “Non vedo una vera regina del mercato, l’Inter è la vera squadra da battere” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG