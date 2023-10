Sconfitta nel finale per l’Italia Femminile contro la Spagna nel match di Nations League. La partita delle rossonere impegnate

Ko beffa. Sconfitta nel finale per l’Italia Femminile contro la Spagna nel match di Nations League, decisivo un gol di Hermoso. La partita delle rossonere impegnate:

Giuliani è rimasta in campo per tutti e 95′ non riuscendo a mantenere la porta inviolata, Bergamaschi invece è subentrata al 72′ al posto di Galli.

