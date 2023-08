Italia, Luciano Spalletti avrebbe un accordo sul contratto con la FIGC a 2 milioni di euro: da risolvere il nodo clausola però

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Luciano Spalletti avrebbe già trovato l’accordo con la federazione per la panchina dell’Italia. Il tecnico sarebbe disposto a ridursi il contratto, prendendo poco meno di milioni.

Rimane sempre il nodo della clausola, che come riporta il quotidiano riguarda unicamente il tecnico e il Napoli. A decidere alla fine dovranno essere gli avvocati, con il figlio del tecnico a rappresentare il genitore e convinto che: «la natura privatistica dell’accordo (non è più un tesserato del Napoli), la “non concorrenza” dell’Italia rispetto a un club di Serie A e la violazione del vincolo di riservatezza, non da parte sua, lo mettano al riparo e gli possano consentire di non pagare».

