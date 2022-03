L’Italia deve giocare contro la Turchia nonostante la sconfitta contro la Macedonia del Nord, spazio a chi non ha giocato.

La delusione è tanta, ma si deve anche ripartire, la partita contro la Turchia può essere la giusta occasione per dar spazio a chi ne ha avuto di meno nell’Italia. Oltre che potrebbe essere anche il match d’addio per Mancini, Chiellini e forse anche altri come Acerbi.

Se ne sono già andati dal ritiro: Gianluca Mancini, Domenico Berardi, Jorginho, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Luiz Felipe.

Nazionale Italiana

La formazione scelta da Mancini, potrebbe essere la seguente: Gianluigi Donnarumma in porta, terzino destro De Sciglio mentre a sinistra spazio a Biraghi. Centrali difensivi con esperienza Acerbi e Giorgio Chiellini. Mediana con Pessina, Cristante vertice basso e Tonali mezzala. Nicolò Zaniolo a destra con Giacomo Raspadori a sinistra a supporto dell’unica punta Scamacca. Dalla panchina Joao Pedro probabile protagonista a partire dalla ripresa.

