Italia Svizzera femminile 3-0, grande prestazione delle Azzurre: scavalcata la Svezia. Il tabellino del match

Grande vittoria da parte dell’Italia femminile di mister Soncin.

La squadra, con in porta la rossonera Giuliani, ha vinto per 3-0 l’ultimo match di Nations League. Con questi tre punti l’Italia scavalca la Svezia chiudendo il gruppo al secondo posto e rimane in Lega A, garantendosi un percorso più facile verso l’Europeo.

