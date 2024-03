Di Maggio è il convocato dell’Inter da mister Bernardo Corradi per gli impegni dell’Italia U19

Ultimo stage di preparazione, da domenica 10 a martedì 12 marzo, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per l’Italia Under 19, campione d’Europa in carica, in vista della fase élite dell’Europeo, in programma dal 20 al 26 marzo in Friuli-Venezia Giuli

Sono 18 i convocati dal tecnico Bernardo Corradi, tutti classe 2005 ad eccezione di cinque classe 2006 (Bellucci Marin, Cisse, Mannini, Pagnucco e Romano), che si raduneranno domenica 10 marzo (ore 19.30) presso il CTF prima di sostenere quattro sedute di allenamento in due giorni.

Portieri: Renato Bellucci Marin (Roma), Edoardo Motta (Reggiana);

Difensori: Christian Corradi (Hellas Verona), Raphael Kofler (Südtirol), Mattia Mannini (Roma), Filippo Pagnucco (Juventus);

Centrocampisti: Kevin Bruno (Sassuolo), Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Alberto Manzoni (Atalanta), Marco Romano (Genoa)

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Alphadjo Cisse (Hellas Verona), Giulio Misitano (Roma), Dominic Vavassori (Atalanta), Alessandro Vinciguerra (Cagliari)

