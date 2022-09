Un rossonero convocato dalla Nazionale Under 19 per le prossime gare di qualificazione agli Europei di categoria

Tre mesi dopo la sconfitta nella semifinale con l’Inghilterra, epilogo di una bella cavalcata valsa comunque il pass per il Mondiale Under 20, la Nazionale Under 19 è pronta a iniziare una nuova avventura nel Campionato Europeo di categoria, che dal 21 al 27 settembre la vedrà impegnata in Polonia nella prima fase delle qualificazioni.

Portieri: Nicola Bagnolini (Bologna), Davide Mastrantonio (Triestina), Simone Scaglia (Juventus);

Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Werder Brema), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Costantino Favasuli (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Filippo Saiani (Spal), Riccardo Stivanello (Bologna);

Centrocampisti: Federico Accornero (Genoa), Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Luca Di Maggio (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Justin Kumi (Sassuolo), Luca Lipani (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Luca D’Andrea (Sassuolo), Tommaso Mancini (Juventus), Antonio Raimondo (Bologna), Nicolò Turco (Juventus).

