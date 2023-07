Italia U19 vince l’Europeo: i complimenti della Juve a Dellavalle, Turco e Hasa neo campioni d’Europa in maglia azzurra

Ci sono anche tre giocatori della Juve Primavera nell’Italia U19 che ha vinto l’Europeo battendo il Portogallo in finale per 0-1. Si tratta di Dellavalle, Turco e Hasa.

Complimenti a Lorenzo Dellavalle, Nicoló Turco e Luis Hasa campioni d’Europa con l’Italia Under 19 Bravissimi ragazzi pic.twitter.com/beLjHSwCL1 — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) July 16, 2023

Dellavalle e Hasa sono stati protagonisti della partita, mentre Turco non è sceso in campo. A tutti loro la Juve ha dedicato, via Twitter, un messaggio di complimenti speciale.

