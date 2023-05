Carmine Nunziata, allenatore dell’Italia U20, ha parlato in vista degli ottavi di finale del Mondiale contro l’Inghilterra

Carmine Nunziata, allenatore dell’Italia U20, ha parlato a Tuttosport degli ottavi di finale del Mondiale contro l’Inghilterra.

PAROLE – «Sarà una partita difficile e dura, contro una squadra molto forte. Li conosciamo molto bene, sappiamo che ce la possiamo giocare. Dopo l’Europeo dell’anno scorso c’è grande voglia di rivincita e di cercare di andare avanti in questa competizione. Finito il match non dobbiamo avere nulla da rimproverarci per come sarà andata in campo. L’importante è continuare ad esprimere gioco perché finché facciamo questo, giochiamo da squadra, corriamo, lottiamo tutti insieme su ogni pallone allora possiamo andare avanti. È la nostra forza».

