Le parole di Tommaso Baldanzi dal ritiro dell’Italia Under 21: «Vogliamo qualificarci all’Europeo e voglio aiutare la squadra»

Tommaso Baldanzi ha parlato dal ritiro dell’Italia U21. Di seguito le sue parole.

OBIETTIVO – «Penso di poter aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo che è l’Europeo. Il gruppo è forte e possiamo toglierci molte soddisfazioni. Ora ci aspettano due match importanti in cui vogliamo fare bene. Con l’U20 è stato tutto fantastico. Sono orgoglioso di essere arrivato fino in fondo ma purtroppo non siamo riusciti a tornare a casa con un’altra medaglia».

PUNTI DI RIFERIMENTO – «Cerco di prendere qualcosa da tutti quelli che giocano nel mio ruolo. Nunziata Può darci tanto, è un allenatore forte e i risultati parlano per lui. Può fare bene lui e possiamo fare bene tutti noi, togliendoci grandi soddisfazioni».

