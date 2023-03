Paolo Nicolato, ct dell’Italia Under 21, ha parlato dopo il successo in amichevole contro l’Ucraina: le dichiarazioni

Paolo Nicolato ha parlato ai canali della FIGC dopo la vittoria dell’Italia Under 21.

LE PAROLE – «Abbiamo fatto un’ottima partita, spero che i ragazzi possano arrivare a giugno nelle migliori condizioni possibili: 4-5 di loro che hanno giocato stasera non giocano quasi mai, sono stati bravi proprio per questo. Oggi abbiamo fatto una gara di spessore, di buona qualità, abbiamo fatto gol e ne abbiamo sfiorati altri. Dove si può arrivare? Difficile da dire, non siamo tra i favoriti, ma se arriviamo così, coi giocatori chiave che stanno bene, saremo una squadra che darà filo da torcere».

L'articolo Italia U21, Nicolato: «Gara di spessore, giocando così daremo filo da torcere» proviene da Calcio News 24.

