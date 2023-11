Le parole di Carmine Nunziata, ct degli Azzurrini, in vista della sfida contro l’Irlanda. Tutti i dettagli

Carmine Nunziata, ct dell’Italia U21, ha parlato in conferenza in vista della partita contro l’Irlanda valida per le qualificazioni al prossimi Europeo.

PAROLE – «Dobbiamo cercare di riproporre lo stesso gioco visto giovedì anche contro avversarie, con tutto il rispetto per San Marino, di fascia superiore. L’Irlanda ha perso in Norvegia nel finale, giocando una buona partita. Soprattutto in casa è un avversario che ti viene addosso, con due o tre giocatori di qualità. Noi dovremo fare una partita da squadra, di grande intensità. Torna Bove? Un paio di cambi li farò. Vedremo chi sarà il trequartista: potrebbe, in questa occasione, esserci un giocatore più di inserimento che di qualità, ho a disposizione diversi giocatori in questo senso, così come parlando più in generale ho ragazzi come Fazzini, Koleosho, Ambrosino che stanno facendo molto bene. Mi dispiace che ne debbano giocare solo 11».

