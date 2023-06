Pietro Pellegri, attaccante del Torino, ha parlato alla vigilia della terza sfida degli Europei Under 21 contro la Norvegia

Pietro Pellegri ha parlato nella conferenza stampa di vigilia di Italia U21-Norvegia:

DICHIARAZIONI – «Abbiamo studiato la Norvegia in questi giorni, hanno grande palleggio e fisicità, ma noi dobbiamo concentrarci sui nostri punti di forza per fare al meglio la gara. Non abbiamo ancora visto l’Italia più bella, anche nelle due settimane di ritiro a Tirrenia ho visto un gruppo che ha tanta voglia e qualità. L’Italia più bella deve ancora arrivare».

