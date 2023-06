Le 20 squadre di Serie A finiranno fra non molto le vacanze e si ritroveranno in ritiro per preparare al meglio la nuova stagione. Amichevoli estive 2023: in vista dell’inizio del prossimo campionato, fissato per il fine settimana del 18-20 agosto, le diverse formazioni affineranno la loro preparazione in amichevoli estive con avversarie italiane ed estere.

Ogni club programmerà diversamente il proprio percorso di avvicinamento all’inizio della stagione ufficiale: alcuni preferiranno affrontare avversari di basso spessore, altri cimentarsi subito in test internazionali. Ecco il quadro completo delle amichevoli estive 2023 programmate dalle 20 squadre di Serie A con i rispettivi risultati e dove vederle in tv e streaming.

ATALANTA

Raduno: 11 luglio a Zingonia (BG);

Ritiro: 14-22 luglio a Clusone (BG).

Amichevoli estive 2023 Atalanta:

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO TV Domenica 16 luglio 17.00 Atalanta-Rapp. Città di Clusone – – Giovedì 20 luglio 17.00 Atalanta-Rapp. Val Seriana – – Sabato 22 luglio 17.00 Atalanta-Lugano – – Sabato 29 luglio 16.00 Bournemouth-Atalanta – –

BOLOGNA

Raduno: 11 luglio a Casteldebole (BO)

Ritiro: 13-22 luglio a Rio Pusteria-Valles (BZ)

Amichevoli estive non ancora comunicate

CAGLIARI

Raduno: 10 luglio ad Assemini (CA)

Ritiro: 24 luglio – 4 agosto a Saint Vincent-Châtillon (AO)

Amichevoli estive 2023 Cagliari:

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO TV Venerdì 21 luglio Da definire Olbia-Cagliari – – Mercoledì 26 luglio Da definire Da definire – – Sabato 29 luglio Da definire Da definire – – Martedì 1 agosto Da definire Da definire – –

EMPOLI

Raduno: ancora non comunicato

Ritiro: ancora non comunicato

Amichevoli estive non ancora comunicate

FIORENTINA

Raduno: ancora non comunicato

Ritiro: ancora non comunicato

Amichevoli estive 2023 Fiorentina:

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO TV Martedì 1 agosto Da definire Fiorentina-Grosseto – –

FROSINONE

Raduno: ancora non comunicato

Ritiro: in date da definire a Fiuggi

Amichevoli estive ancora non comunicate

GENOA

Raduno: ancora non comunicato

Ritiro: dal 10 al 23 luglio a Moena (TN)

Amichevoli estive 2023 Genoa:

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO TV Sabato 15 luglio 17.30 Genoa-Fassa Calcio – – Martedì 18 luglio 17.00 Genoa-WSG Tirol – – Sabato 22 luglio 17.00 Genoa-Venezia – –

INTER

Raduno: Lunedì 10 luglio ad Appiano Gentile (CO)

Ritiro: dal 24 luglio al 1° agosto in Giappone

Amichevoli estive 2023 Inter:

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO TV Giovedì 27 luglio Da definire Inter-Al Nassr – – Martedì 1 agosto Da definire Inter-PSG – –

JUVENTUS

Raduno: 10 luglio a Vinovo (TO)

Ritiro: dal 21 luglio al 3 agosto negli Stati Uniti

Amichevoli estive 2023 Juventus:

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO TV Sabato 22 luglio Da definire Juventus-Barcellona – – Giovedì 27 luglio Da definire Juventus-Milan – – Mercoledì 2 agosto Da definire Juventus-Real Madrid – – Domenica 13 agosto Da definire Juventus-Lazio – –

LAZIO

Raduno: ancora non comunicato

Ritiro: ancora non comunicato

Amichevoli estive 2023 Lazio:

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO TV Domenica 13 agosto Da definire Lazio-Juventus – –

LECCE

Raduno: ancora non comunicato

Ritiro: in date da definire a Folgaria (TN)

Amichevoli estive ancora non comunicate

MILAN

Raduno: 10 luglio a Milanello (VA)

Ritiro: dal 20 luglio negli Stati Uniti

Amichevoli estive 2023 Milan:

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO TV Domenica 23 luglio Da definire Milan-Real Madrid – – Giovedì 27 luglio Da definire Milan-Juventus – – Martedì 1 agosto Da definire Milan-Barcellona – –

MONZA

Raduno: ancora non comunicato

Ritiro: dal 10 al 22 luglio a Comprensorio Pontedilegno-Tonale (BS)

Amichevoli estive ancora non comunicate

NAPOLI

Raduno: ancora non comunicato

Ritiro: dal 28 luglio al 14 agosto a Castel di Sangro (AQ)

Amichevoli estive ancora non comunicate

ROMA

Raduno: ancora non comunicato

Ritiro: ancora non comunicato

Amichevoli estive 2023 Roma:

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO TV Mercoledì 26 luglio 13.30 Roma-Tottenham – – Sabato 29 luglio Da definire Roma-Wolves – – Martedì 1 agosto Da definire Roma-Incheon United – –

SALERNITANA

Raduno: ancora non comunicato

Ritiro: dal 10 al 27 luglio a Rivisondoli (AQ), dal 28 luglio al 6 agosto a Fiuggi (FR)

Amichevoli estive 2023 Salernitana:

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO TV Mercoledì 19 luglio Da definire Salernitana-Delfino Curi Pescara – – Lunedì 24 luglio Da definire Salernitana-Picerno – –

SASSUOLO

Raduno: 5 luglio a Olgiate Olona (VA)

Ritiro: dall’11 al 27 luglio a Vipiteno-Racines (BZ)

Amichevoli estive ancora non comunicate

TORINO

Raduno: ancora non comunicato

Ritiro: dal 17 al 27 luglio a Pinzolo (TN)

Amichevoli estive 2023 Torino:

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO TV Sabato 22 luglio Da definire Torino-Feralpisalò – – Venerdì 28 luglio Da definire Torino-Modena – –

UDINESE

Raduno: ancora non comunicato

Ritiro: ancora non comunicato

Amichevoli estive ancora non comunicate

VERONA

Raduno: ancora non comunicato

Ritiro: dall’11 al 23 luglio a San Martino di Castrozza (TN)

Amichevoli estive ancora non comunicate

