La decisione del ct Nunziata sulla permanenza di Matteo Ruggeri nel gruppo dell’Italia Under 21. I dettagli

Arrivano delle precisazioni sul caso scoppiato nel ritiro dell’Italia Under 21 tra Nasti e Ruggeri. Dopo il pugno subito dall’esterno Atalantino, che gli ha rotto il setto nasale, era stato infatti riportato un suo ritorno a Bergamo.

In realtà Ruggeri resterà in gruppo e potrà essere impiegato dal commissario tecnico Nunziata per la sfida di martedì prossimo contro i pari età della Norvegia.

