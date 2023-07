Le parole di Alberto Bollini, ct dell’Italia Under 19, in vista della finale di domani sera contro il Portogallo

L’Italia Under 19 scende in campo domani sera per sfidare il Portogallo per la finale dell’Europeo di categoria. Di seguito le parole del ct, Alberto Bollini, sulla sfida di domani.

«Non è una rivincita, è una finale europea. Dobbiamo dare grandi meriti a questo gruppo e allo straordinario lavoro fatto dallo staff per arrivare fin qua, alla fine di un percorso molto tortuoso. Arrivano alla finale due squadre dello stesso girone e questo fa capire la qualità del Portogallo, ma anche la nostra. La sconfitta nella fase a gironi non ha dato la fotografia esatta del nostro gruppo. La squadra è stata brava a riazzerare tutto dopo quel ko, anche attraverso l’unione fuori dal campo: un team building che ci ha permesso di arrivare fin qui. Il Portogallo arriva a questa finale senza aver perso una partita tra Elite Round (i portoghesi avevano saltato il Main Round per ranking, ndr) e fase finale, ma noi ce la giocheremo con le nostre armi».

