La Rai non trasmetterà le partite dell’Italia Under 21: le gare degli azzurrini saranno trasmesse sui social della Nazionale e sul sito della FIGC

Una scelta che farà discutere quella della Rai di non trasmettere le due amichevoli dell’Italia Under 21 in diretta TV.

Le partite saranno trasmesse in live streaming sul sito della Figc e su tutti i profili social della Nazionale.

L’articolo Italia Under 21: la Rai non trasmetterà le partite degli azzurrini proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG