Il messaggio della curva nord della Lazio: «Ora basta nascondersi: la Champions League è alla nostra portata»

Gli Ultras della Lazio hanno voluto caricare squadra e ambiente in vista del rush finale di campionato con una corsa Champions League sempre più serrata. Il post Instagram:

«Tutti uniti fino alla fine, senza scuse o alibi. Che nessuno pensi di usare la Curva Nord a proprio favore e per interesse. Società, allenatore e calciatori remino tutti dalla stessa parte.

Ora basta nascondersi: la Champions League è alla nostra portata. Non ci siamo mai identificati in giocatori, allenatori, presidenti, ma sempre e solo davanti al nostro simbolo: la maglia e l’aquila sul petto.

Per questo motivo per noi non c’è spazio per lotte interne, dinamiche che non ci interessano. Ognuno faccia la sua parte, senza pensare ai propri interessi e dia il massimo per la S.S. Lazio 1900.

A giugno tireremo le somme…»

LEGGI ALTRE PAROLE SU LAZIONEWS24.COM

L’articolo Lazio, i tifosi credono alla corsa Champions: «Tutti uniti fino alla fine» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG