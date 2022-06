Stasera a Cesena si gioca Italia-Ungheria, secondo match della Nations League.

L’Italia è reduce dalla buona prova contro la Germania che è fruttata un punto per via del pareggio per 1-1; l’Ungheria a sorpresa ha vinto in casa contro l’Inghilterra finalista agli scorsi Europei. Mancini cambierà molti elementi rispetto alla partita di sabato, tra gli altri dovrebbe trovare spazio dal primo minuto il sorprendente Gnonto; ecco le probabili formazioni.

Gianluca Scamacca

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, G. Mancini, Bastoni, Spinazzola; Locatelli, Cristante, Barella; Gnonto, Scamacca, Raspadori. A disposizione: Cragno, Meret, Calabria, Bonucci, Dimarco, Esposito, Tonali, Frattesi, Cancellieri, Belotti, Pellegrini, Politano. C.t.: R. Mancini.

Ungheria (3-4-2-1): Dibusz; Lang, W. Orban, At. Szalai; Sallai, Styles, A. Nagy, Z. Nagy; Szoboszlai, Schon; Ad. Szalai. A disposizione: Gulacsi, Szappanos, Kecskes, Fiola, Nego, Schaffer, Bolla, Kleinheisler, Vancsa, Adam, Spandler, Vecse. C.t.:Rossi.

