Alla vigilia di Fiorentina–Juventus, Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club viola.

ALLUVIONE – «Tutti noi, squadra e società, siamo profondamente colpiti da quanto sta succedendo in Toscana. Il nostro primo pensiero va alle famiglie colpite, chi ha perso i propri cari, a chi è ancora senza acqua, luce e gas. Diamo la nostra vicinanza e il nostro abbraccio a chi soffre».

CARICA TIFOSI – «Sappiamo quanto è importante questa partita e aver incontrato tutti i nostri tifosi ci darà una spinta ulteriore per vincere la gara, fare punti importanti e far felice la nostra gente. È una partita che chiaramente deve farci reagire alle due sconfitte, per tornare a correre in campionato, ed è quello che vogliamo».

JUVE – «Mi aspetto una partita difficile come tutte le altre. Parlavamo di quella in trasferta con la Lazio, che era temibile e forte, e così è stato. Andiamo ad affrontare un’altra squadra che è altrettanto forte e capace di vincere gare e mettere in difficoltà chiunque. Dunque dobbiamo prepararla bene e spero che lo stadio ci trascini. Spero che alla fine possiamo gioire tutti insieme».

PERICOLI – «Arriveranno da qualsiasi parte, hanno qualità, fisicità e tutto quello che può mettere in difficoltà chiunque, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, a iniziare con furore e mettere grande qualità in entrambe le fasi perché penso che solo così si vincano le gare».

