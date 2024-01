L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano prova sensazioni contrastanti riguardo la stagione della sua squadra.

Vincenzo Italiano dopo la brutta SuperCoppa disputata dai suoi si rituffa in campionato; ecco le sue parole sulla gara di domani contro l’Inter ai canali ufficiali della Fiorentina. “Siamo alla vigilia di una partita importante per noi, si riparte in campionato: sappiamo quanto sarà difficile questo impegno contro una squadra che sta bene. Siamo in casa, abbiamo lavorato per alcuni giorni e abbiamo cercato di approfondire i nostri principi pensando a quello che può essere utile per metterli in difficoltà. Mi auguro di essere pronti domani per dare battaglia ad una delle più forti”.

Nikola Milenkovic

Delusione

“Non nascondiamo il fatto di essere delusi da quello che potevamo ottenere in Supercoppa, anche se per me abbiamo fatto quello che dovevamo: potevamo ottenere qualcosa in più, è stata un’esperienza per tutti e dobbiamo proiettarci in campionato con la voglia di intraprendere un cammino importante. Vogliamo tornare a far punti ed è questo l’obiettivo domani”.

In campionato

“La classifica per noi è bella, siamo contenti del percorso fatto: bisogna ancora alimentare tutto, continuare a spingere. Il ritorno è sempre un campionato diverso, bisogna affrontarle tutte con determinazione e dobbiamo cercare di confermarci a questi livelli. Domani sono convinto che nelle difficoltà il pubblico ci darà una mano, contro questa corazzata c’è bisogno di tutti: insieme per cercare di fare un’impresa e mettere in difficoltà una squadra che viaggia davvero forte”.

