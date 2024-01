Il figlio d’arte ha iniziato a stupire proprio dalla gara di andata contro i viola dopo un’estate non entusiasmante.

Nessuno si sogna più di mettere in discussione le qualità di Marcus Thuram: un girone dopo è cambiato tutto.

La svolta dell’andata

Sì perché, come evidenzia Tuttosport, prima di Inter-Fiorentina, terza giornata di campionato, sembrava quasi che potesse perdere il posto da titolare in favore di Marko Arnautovic. L’austriaco era arrivato molto più tardi ma alla seconda giornata aveva messo a referto un assist mentre il francese aveva fatto registrare il nulla cosmico in termini di goal e assist nelle 6 amichevoli precampionato (anche quelle contro avversari molto più deboli sulla carta) e nelle prima uscite ufficiali. Contro i viola a settembre finì 4-0 per i nerazzurri e Thuram segnò una rete, fornì l’assist per un’altra e si guadagnò anche un rigore; da allora è stato un crescendo inarrestabile.

Marcus Thuram

Numeri e… mercato

Ad oggi siamo a 10 goal in stagione (solo in 4 prima di lui nella storia ultracentenaria dell’Inter ci sono riusciti, Lukaku, Eto’o, Djorkaeff e Ronaldo), 7 assist (il migliore insieme a Giroud e De Ketelaere) e ben 4 rigori procurati. E pensare che il suo cartellino non è costato nulla e che il suo arrivo era accompagnato da enorme scetticismo. I dirigenti hanno stravinto la scommessa: ora sui siti specializzati il suo valore oscilla tra 50 e 60 milioni, si pensa che i nerazzurri possano chiedere anche di più in caso di sondaggi di altre squadre.

L’articolo Thuram: la Fiorentina come sliding door, ora vale più di 50 milioni proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG