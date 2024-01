Italiano deluso: «Stiamo vivendo una maledizione sui rigori. Sul gol dell’Inter…». Le parole del tecnico

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Fiorentina Inter, Vincenzo Italiano ha analizzato così la sconfitta.

RABBIA – «Deluso dal fatto che in partite come queste non riusciamo a trovare la giocata per raddrizzarle o per non perderle. Abbiamo avuto anche l’occasione del rigore. Purtroppo stiamo vivendo questa maledizione sui dischetti che sta iniziando a non piacermi. Il problema è che chi arriva sul dischetto deve essere convinto e deve prendersi la responsabilità. Abbiamo superato due turni di coppa battendo i calci di rigore con i difensori, è questione di freddezza. I tre rigori ci hanno fatto perdere tre partite».

SULLE DUE PUNTE – «Mi è piaciuto tutto quello che abbiamo fatto oggi con e senza palla. Limitando una squadra in fiducia e che ha grande consapevolezza. Bene Beltran, Nzola ed anche Bonaventura nel ruolo di punta esterna. C’è poco da dire, abbiamo fatto quello che dovevamo fare e abbiamo messo in grandissima difficoltà l’Inter».

DIFESA – «Siam tornati a mettere in fuorigioco spesso gli avversari. Sono stati bravi i ragazzi a risalire. L’Inter ha lavorato di mestiere con un blocco su Parisi nel gol di Lautaro, non dobbiamo permetterlo. I blocchi nel calcio non vanno fatti, io non li alleno più. Non l’ho visto, ma si poteva anche fischiare. Se perdi per un’occasione del genere ti fa rosicare».

MANCA CONCRETEZZA CON LE BIG? – «Sia con la Juve che oggi si poteva fare qualcosa in più. In generale perdiamo perché loro sono più forti di noi sotto tutti i punti di vista. Ci rimangono soltanto le ottime prestazioni contro la prima e la seconda della classifica».

