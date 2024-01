Leao racconta l’arrivo al Milan: e svela questo RETROSCENA su Maldini. Le parole dell’attaccante rossonero

Leao ha raccontato a Che Tempo Che Fa il suo arrivo al Milan e il rapporto con Maldini.

ARRIVO AL MILAN – «Il Milan mi ha aiutato a crescere come giocatore. Quando sono arrivato Maldini mi ha aiutato tanto. Mi chiamò prima di arrivare in rossonero dicendomi che era molto interessato a me e che mi voleva al Milan. Mi manca è una buona persona e gli devo molto. Mi diceva di non fare musica e qualche volta mi sgridava un po’ come è giusto che sia».

LE PAROLE DI LEAO A CHE TEMPO CHE FA

