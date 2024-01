Inzaghi senza dubbi: «Il Var ha arbitrato molto bene. Sono valutazioni veloci e difficili». Le parole dell’allenatore

Intervenuto nel postpartita di Fiorentina Inter ai microfoni di Dazn, Simone Inzaghi ha commentato così la vittoria ottenuta dai propri ragazzi per 0 ad 1 che porta i nerazzurri a +8 sul Milan.

TIMORE DI NON PORTARE A CASA I 3 PUNTI? – «Sì, chiaramente il primo tempo dopo l’1 a 0 abbiamo avuto tante occasioni dove potevamo fare meglio. Nel secondo tempo tante ripartenze dove solitamente mettiamo più qualità. Non posso dire niente a questi ragazzi. Abbiamo vinto 17 partite su 21, con 50 gol fatti e 10 subiti. Posso solo fargli un applauso, dobbiamo continuare così. Tutte le partite sono difficili, figuriamoci contro la Fiorentina a Firenze».

SUGLI EPISODI ARBITRALI? – «Non ho rivisto e non ho sentito Marelli. Gli episodi sono lì, fatti per giudicare e vedere. Hanno impiegato tanto tempo perché erano da rivedere. Indipendentemente se il rigore è stato assegnato o meno, è giusto accettare quello che decidono. Ci sono due persone al Var e una in campo, che tra l’altro ha arbitrato molto bene. Sono valutazioni, devono scegliere in un attimo ed è difficile»

SULLE BATTUTE DI ALLEGRI – «Nessun fastidio, non penso ci sia stata maleducazione. molto tranquillo, il mio unico pensiero era alla Fiorentina. Da martedì penserò alla Juve».

CI SIAMO VESTITI DA ARANCIONE PER DIRE SINNER SIAMO NOI? – «Tante volte la mettiamo in trasferta, anzi complimenti a Sinner perché ha fatto una cosa che mancava da tantissimo tempo. E’ un esempio per tutti i giovani che iniziano uno sport».

