Italiano dopo la sconfitta con la Juve: «Volevamo solo tornare a vincere». Le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina dopo il match di Conference

Vincenzo Italiano, a Sky sport, ha così parlato dopo Cukaricki-Fiorentina.

LE PAROLE – «Siamo venuti qui per fare nostra la partita e ci siamo riusciti, a noi interessava solo vincerla. Sono contento per Nzola e per come si è procurato il rigore. Potevamo fare più gol, ma loro in casa sono diversi e si è notato oggi. Svolta Nzola Non lo so, ma mi è piaciuto come è riuscito a procurarsi il rigore , è una sua caratteristica quella di attaccare gli spazi. Mi auguro che questo gol gli dia fiducia, può essere per noi un attaccante risolutivo».

The post Italiano dopo la sconfitta con la Juve: «Volevamo solo tornare a vincere» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG