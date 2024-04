L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha sottolineato come la gara vinta dai rossoneri sarebbe potuta terminare anche con un pareggio.

Vincenzo Italiano ha commentato a Sky Sport la sconfitta subita per mano del Milan. “Penso che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Nel primo tempo dovevamo riuscire a limitarli, dato che sono in un momento esaltante di forma. Quindi dovevamo abbassare il loro entusiasmo e lo abbiamo fatto, anche spendendo molto, infatti nel finale ho dovuto togliere tre o quattro ragazzi che erano stremati. Lo spirito di sacrificio mostrato oggi è stato favoloso. Però abbiamo trovato il loro portiere che ha fatto almeno due grandi parate. Abbiamo concesso, ma abbiamo anche avuto le nostre situazioni. Quel secondo gol non andava subito, eravamo in un buon momento. Potevamo fare molto di più. Per il resto abbiamo fatto il massimo secondo me, abbiamo onorato davvero la memoria del nostro direttore. A fine partita ho fatto i complimenti ai ragazzi. Erano tutti stremati, hanno dato l’anima. Hanno messo in difficoltà uno squadrone come il Milan. Ora archiviamo e mercoledì si riparte”.

Rafael Leao

Recriminazioni

“Nel primo tempo Belotti può fare gol. Nella ripresa il loro portiere fa due grandi parate. Ma ci sta, nel corso della gara succede anche questo. Alcune volte trovi il portiere avversario in grande condizione, altre volte il tuo attacccante fa gol ogni pallone che tocca. È una partita di calcio, giocata contro una squadra troppo in salute. Ma penso che ce la siamo giocata alla pari, anche un pareggio sarebbe stato giusto”.

Prossimi obiettivi

“Per le ultime 13 partite, sperando di aggiungerne altre, dobbiamo cercare di sopperire alle nostre mancanze. Ma ripeto, se il nostro attaccante avesse segnato in quelle due occasioni avremmo parlato di cose diverse. Ma in certi momenti noi non riusciamo ad essere risolutivi e a sfruttare quello che creiamo. Per quanto riguarda la profondità della rosa, dobbiamo per forza cercare di ruotare e di trovare le energie fino alla fine per essere competitivi su tutti i fronti”.

