Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha confermato in modo chiaro e netto Pioli anche per la prossima stagione.

Stefano Pioli resterà sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione. La notizia farà storcere il naso a quei tifosi che invocavano, e continuano a farlo, il #PioliOut come un mantra. L’allenatore emiliano ha appena concluso il mese di marzo portando a casa solo vittorie, tra campionato e coppa. E’ secondo in classifica sulla Juventus, ed è in piena corsa in Europa League. Stagione che, numeri alla mano, è da ritenersi abbondantemente sufficiente. L’auguro ovviamente è che il voto possa essere tra un paio di mese ancora più alto, magari dopo una partita a Dublino…

Paolo Scaroni-Giorgio Furlani

Scaroni conferma Pioli

Paolo Scaroni, prima della sfida del Franchi tra Milan e Fiorentina, ai microfoni di Sky ha confermato senza giri di parole Stefano Pioli, spendendo per lui parole di elogio e stima, al professionista e all’uomo. Le parole del presidente del Milan: “Ho sempre detto che Pioli resta, perché a me piacciono gli allenatori che vincono e, siccome stiamo facendo bene, mi piace Pioli. A parte che è una persona fantastica, siamo tutti affezionati a lui e lui è affezionato a noi“.

E i #PioliOut?

Chi ancora non è convinto che Pioli possa essere l’uomo giusto del Milan dovrà necessariamente fare i conti con una realtà diversa, fatta di numeri inopinabili. Cambiare tanto per cambiare non avrebbe senso, logica. La fredda analisi dei numeri permette invece di capire che Pioli è padrone di una squadra che, già in questa stagione, senza il numero infinito di infortuni avrebbe potuto insidiare da molto vicino l’Inter, nonostante il campionato fuori portata dei cugini nerazzurri.

