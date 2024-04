Leao, tramite il proprio profilo X, ha lanciato una frecciata all’Inter e a Barella. Stesso atteggiamento, differente giudizio arbitrale.

Il derby del 22 aprile è sempre più vicino e i motori iniziano a scaldarsi. La stracittadina meneghina quest’anno ha un sapore più intenso rispetto ad altre volte, i cugini infatti potrebbero festeggiare lo scudetto della stella proprio contro i rossoneri. Capitan Calabria, prima della trasferta di Firenze, ha chiarito che la squadra farà di tutto perché questo non accada. Nel frattempo Leao, tramite X, ha lanciato una frecciata bella forte contro l’Inter.

Nicolò Barella

Due pesi, due misure

Il Milan ha dovuto affrontare la Fiorentina facendo a meno di Theo, squalificato senza motivo per un’esultanza che nulla aveva di polemico, offensivo o ingiurioso. Dura lex sed lex, eppure non è così per tutti. Proprio nella gara contro la Fiorentina, Tomori è stato ammonito, reo di aver perso tempo allontanando volutamente il pallone. Da qui nasce la protesta social su X di un tifoso che pone da una parte Tomori, dall’altra l’interista Barella in Inter-Verona, non sanzionato dall’arbitro Fabbri nonostante avesse calciato lontano la palla a gioco fermo. Due situazione identiche ma aventi opposti risultati. L’inglese del Milan ammonito, il centrocampista nerazzurro graziato. L’asso portoghese non ha esitato a ricondividere il post, avallando in pieno la protesta del tifoso rossonero, aggiungo anche le emoji raffigurati gli occhi spalancati dallo stupore.

Leao uomo simbolo del Milan

Anche da piccoli gesti si può cogliere il cambio passo di un calciatore, di mentalità e di senso di squadra. In questo piccolo gesto Leao ha dimostrato in modo chiaro e evidente quanto sia dentro il progetto Milan e quanto voglia determinare con il suo apporto per la causa rossonera.

