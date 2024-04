Giorgio Furlani, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha chiarito la vicenda Camarda, spazzando via tutti i dubbi circolati negli ultimi giorni.

Ne sono state scritte e dette tante sul futuro di Francesco Camarda. C’è chi ha snocciolato numeri con certezza matematica ma che, alla prova del nove, sono stati spazzati via dalla verità. Verità che ha ribadito Giorgio Furlani nella lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. L’amministratore delegato del Milan ha fatto chiarezza spazzando via ogni dubbio, illazione e speculazione circolata sul giocatore e sui suoi agenti nelle ultime ore.

Smentite le falsità

Nelle ultime ore sono circolate notizie di ogni tipo riguardanti il futuro di Camarda, relative a richieste esose sia del ragazzo per rinnovare e sia dei suoi agenti alla voce commissioni. La verità è però tutt’altra e l’ha evidenziata Giorgio Furlani. L’amministratore delegato rossonero ha sottolineato che “certe cifre che sono uscite riguardo a ipotetiche richieste avanzate non sono assolutamente corrette, sono addirittura offensive per gli agenti, per il ragazzo e la sua famiglia”.

Rinnovo Camarda: la volontà del Club

Se ancora qualcuno avesse dubbi, Giorgio Furlani ha ribadito quali siano le priorità del Club in merito al futuro di Francesco Camarda. Il Milan intende tenersi stretto il proprio baby talento: “Ha appena compiuto 16 anni e ci piacerebbe restasse sempre con noi segnando tanti gol in futuro con questa maglia”. L’amministratore delegato del Milan ha poi concluso evidenziando anche un altro dettaglio da non sottovalutare, e cioè che “Camarda è un tifoso rossonero come me, sono convinto che voglia rimanere in un progetto sportivo importante“.

