Italiano: «Ikonè e i rigori? Per noi è una maledizione. Il Napoli ci ha sorpreso». Le parole dell’allenatore

Ai microfoni di Mediaset, l’allenatore della Fiorentina Italiano ha parlato di quella che è stata la Supercoppa nel match contro il Napoli.

PAROLE – «Il Napoli ci ha sorpreso, e ha meritato ampiamente di vincere. Ikoné e i rigori? Per noi è una maledizione. Il fatto di esserselo procurato gli ha dato fiducia per prendere il pallone in mano e gli altri rigoristi gliel’hanno concesso. Non si può togliere la palla in quella situazione, a un ragazzo che sa batterli bene e in allenamento si ferma a batterli. Potevamo andare in semifinale ed eravamo in partita, poi è chiaro che il secondo goal ci ha tagliato le gambe».

The post Italiano: «Ikonè e i rigori? Per noi è una maledizione. Il Napoli ci ha sorpreso» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG