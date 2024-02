Italiano mastica amaro: «Con un po’ di furbizia non la perdi mai». Le sue dichiarazioni dopo Lecce-Fiorentina

Italiano è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida tra Lecce e Fiorentina, gara vinta 3-2 in rimonta dai padroni di casa. Le dichiarazioni del tecnico accostato anche al Milan.

ITALIANO – «Con un po’ di furbizia in più questa partita non la perdi mai. Al 44° abbiamo la palla noi in mezzo al campo, se poi su certe situazioni non riesci a far bene accade quello che è accaduto. Perdere non ci sta per il secondo tempo che abbiamo fatto. Abbiamo avuto la palla del 3-1 con Parisi e abbiamo preso la traversa con Belotti. Perdere questa partita è troppo. Serve maturità per tenere palla negli ultimi secondi e tenere partite sul finale di gara. Le analisi della partita vanno fatte nella totalità dei minuti giocati. nel primo tempo meglio loro, nel secondo tempo meglio noi. Abbiamo fatto due gol e potevamo farne altri. Se non riesci a gestire la palla il Lecce può farti male e ci è riuscito. Ci capita troppo spesso entrare molli nei primi tempi. Ci stiamo lavorando, ma anche oggi si è visto questo. Nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro, pressando anche il portiere, facendo qualcosa di diverso. Perdere così è troppo»

