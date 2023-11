Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria contro il Bologna

In conferenza stampa dopo Fiorentina Cagliari, Vincenzo Italiano ha ricordato anche la sconfitta contro la Juve.

BILANCIO PRE SOSTA – «Avessimo messo certi aspetti, non avremmo perso tre partite di fila. Quando non vinci, puoi anche cercare di non perdere. Questa regola ancora non l’abbiamo capita, la classifica poteva essere diversa. Abbiamo preparato questa partita in 18, 20 ore. Poco tempo, bravi i ragazzi».

STADIO – «A volte abbiamo trascinato noi lo stadio. La Fiesole è una spinta per noi nelle difficoltà e contro la Juve ci è mancato veramente quell’ulteriore valore. Contenti di aver regalato alla gente di Firenze questa vittoria e di essere ripartiti. Se avremo sempre questo clima, tutti insieme possiamo mettere in difficoltà ogni avversario. Mi auguro di ritrovare sempre un Franchi così caldo».

