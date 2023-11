Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria della Juve contro il Cagliari

Ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, Guido Vaciago ha parlato così dopo Juve Cagliari.

ASSENZA DI GOL DEGLI ATTACCANTI – «Gli attaccanti juventini sono scomparsi dai radar, Chiesa e soprattutto Vlahovic su tutti. È negativo perché la Juventus non può pensare di sfangarla sempre con difensori o centrocampisti. Al tempo stesso non può durare all’infinito la loro astinenza».

GOL PICCOLI – «Per me il gol di Piccoli in Lecce Milan era da convalidare. Rischiamo di dover radiografare tutto. A Kean è stato annullato un gol contro il Verona per una manata non violenta su Faraoni. Ieri una manata sul volto di McKennie non è stata considerata fallo».

