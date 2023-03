Iuliano: «La Juventus dei giovani fa paura». Le parole dell’ex difensore bianconero sulla squadra di Allegri

Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ha palato da Coverciano in occasione della Digital Cup

Le sue parole: «I bianconeri hanno subito una batosta incredibile: il meno quindici è un qualcosa che non si può accettare, ma la Juve ha dimostrato che nelle occasioni importanti c’è sempre. La squadra si è messa a disposizione e si è messa a fare un calcio concreto anche se non brillante, sta disputando una ottima Europa League e anche in campionato è competitiva. Se dovessero ridargli i punti, la situazione Champions sarebbe complicata sì, ma per le altre. La Juventus ora fa paura grazie anche ai suoi giovani».

