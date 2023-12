Intervenuto a TMW Radio l’ex calciatore Mark Iuliano ha avuto modo di parlare della Juventus. Dalla sfida al temibile Frosinone di Di Francesco, sino all’ipotesi Scudetto e la sentenza Superlega.

FROSINONE – «Il Frosinone è un’ottima squadra allenata molto bene. Ha ottimi elementi, tra cui alcuni proprio della Juventus. Sono da prendere con le molle e chiudere la gara il prima possibile. Chiudere i match, però, non è nel DNA di questa Juve».

DI FRANCESCO – «Quando è arrivato Di Francesco speravo che tornasse ai suoi livelli, come quelli con il Sassuolo. Ha fatto qualche errore negli anni. Dopo aver eliminato il Barcellona le cose non sono andate bene. Per me non ha aiutato il fatto che abbia accettato proposte non giuste. Gli è stata messa, poi, a disposizione giovani importanti. Su Soulé e Kaio Jorge vi posso dire che sono stati messi in un modulo che funziona. Soulé è molto rapido. Soulé poi ha grande fiducia in questo momento».

OBIETTIVO JUVE – «È complicato. Allegri ha dovuto fare da allenatore e psicologo. Alla Juve è successo di tutto. Io credo stia facendo un grande lavoro ma non si deve nascondere. La rivale è una sola e se resti attaccato fino a gennaio, mese in cui potrebbero arrivare rinforzi, i bianconeri se la possono giocare fino alla fine. Per me la Juventus se diventa più incisiva è pericolosa».

SENTENZA – «Questa sentenza credo che sia giustissima. Questo perché la FIFA e l’UEFA avevano il monopolio e per me non è così giusto. Quello che dicevano era legge. Non so se le cose cambieranno, non credo nel breve periodo. Ci sono programmazioni a tre anni. Per me la decisione è importante perché adesso c’è un’alternativa a UEFA e FIFA. Le società hanno il diritto di essere ascoltare».

